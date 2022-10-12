Здолбунівський грабіжник проведе за ґратами понад 7 років

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури у суді довели вину 27-річного здолбунівчанина, якого обвинувачували у грабежі, поєднаному із насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.186 КК України).

Зокрема, доведено, що обвинувачений, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини, на шлях виправлення не став та під час іспитового строку і в умовах воєнного стану, у серпні цього року вночі, в під’їзді будинку напав на пенсіонера, який саме повертався з аптеки. Зловмисник штовхнув 71-річного чоловіка та силоміць зняв з нього жилетку, в якій потерпілий зберігав 8500 гривень, 50 євро та мобільний телефон.

Суд погодився із доводами прокурора та визнав чоловіка винним. З урахуванням попередніх вироків суду його засуджено до позбавлення волі строком на 7 років 2 місяці, з відбуванням в кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Вирок суду законної сили ще не набрав.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури