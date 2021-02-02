Зеленський запровадив санкції щодо «опзж»-нардепа Козака та 8 компаній
Текст документу оприлюднений на сайті голови держави.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти народного депутата України з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років.
Відповідне рішення введене в дію указом президента №43/2021. Текст документу оприлюднений на сайті голови держави.
«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021р «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — сказано в тексті указу.
Під санкції потрапили, серед іншого, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.
Санкції щодо всіх телеканалів передбачають:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
- заборону користування радіочастотним ресурсом України;
- припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
- повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборону видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування.
Повідомляється, що контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Указ № 43/2021р. набуває чинності з дня його опублікування. // LB.ua