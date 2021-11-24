Зґвалтування дитини – мешканець Київщини проведе за ґратами 15 років

За принципової позиції ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури судом визнано винним мешканця Київщини у зґвалтуванні 8-річної дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком суду його засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті — 15 років позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно особи, що не досягла 14 років.

Трапилося це на території одного із сіл Білоцерківського району. Чоловік прийшов додому до знайомої, де у той час знаходилися її діти.

Скориставшись відсутністю господарки, він схопив 8-річну дівчинку та відніс її до городу, де зґвалтував. Все відбувалося на очах 5-річного брата.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, прокурор повністю довів його винуватість у скоєнні вказаного злочину. Відомості щодо нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура