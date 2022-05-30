Зґвалтування малолітньої дитини на Волині – підозрюваного взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 18-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дівчинки (ч.4 ст. 152 КК України).

Слідство вважає, що удень 26 травня 2022 року чоловік на шкільному подвір’ї вчинив такі дії над дитиною.

Суд, задоволивши підтримане прокурорами клопотання слідчих, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 152 КК України, зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури