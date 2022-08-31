В Ужгороді чоловік вкрав у себе на роботі 660 тисяч гривень

Вчора, 30 серпня, на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника однієї з компаній, яка знаходиться в Ужгороді, про зникнення великої суми грошей із робочого сейфу.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що недостачу у розмірі 660 тисяч гривень виявили під час проведення інвентаризації, тому точний час зникнення коштів ніхто не знає. Поліція перевірила речові докази та встановила, що доступ до сейфу мали лише працівники компанії.

Впродовж короткого терміну часу оперативники встановили особу, яка могла бути причетною до крадіжки. Ним виявився 34-річний чоловік, який працював в цій організації. Правоохоронці з’ясували, що за два дні до написання заяви в поліцію чоловік усі ці кошти перевів в онлайн-букмекерську компанію та програв всю суму.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу, слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області