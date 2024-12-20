Зґвалтував та незаконно утримував неповнолітню – судитимуть жителя Хмельницького району

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду направлено обвинувальний акт стосовно 57-річного жителя Хмельницького району за фактами незаконного позбавлення волі людини, зґвалтуванні неповнолітньої та незаконного проникнення до житла (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України).

Слідством встановлено, що у день звільнення з місць позбавлення волі чоловік прийшов до місця проживання своїх знайомих.

Так як вдома нікого не було, він проник до помешкання через вікно.

Однак, як виявилось, там вже на той час проживала 17-річна студентка.

Коли дівчина повернулась додому, він приставив їй до шиї кухонного ножа та зґвалтував.

Після скоєного зв’язав їй руки та наказав не рухатись та мовчати.

Потерпілу врятувала сестра, яка прийшла перевірити чи з нею все добре, так як не могла додзвонитись.

Побачивши зв’язану дівчину на ліжку, вона викликала поліцію.

Обвинуваченого затримали. Як виявилось, він вже 8 разів притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури