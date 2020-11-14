Женщина использовала собаку, для переноски валюты в т.н. «ДНР»

В переноске для животного пограничники Донецкого отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили тайник.

Украинские пограничники в КПВВ Новотроицкое обнаружили оригинальный тайник, в котором пытались провезти валюту на территорию, подконтрольную сепаратистам “ДНР”.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 14 ноября.

“С женщиной находилась собака породы той-терьер. В переноске для животного пограничники Донецкого отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили тайник, оборудованный в подложке на дне переноски. Женщина пыталась перевезти 6000 долларов США и 14 500 гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одна женщина, которая направлялась на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ Новотроицкое, пыталась провезти 6000 долларов и 55 000 российских рублей.

В обоих случаях представители ГФС средства изъяли и составили админпротоколы по статье о нарушении порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции (ст.204-3 КУоАП). Санкция этой статьи предусматривает конфискацию таких товаров и наложение штрафа от десяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. // UkrNews24.net