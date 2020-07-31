Женщина отдала мошеннику серьги за телефон с приложением «Дий дома»

У КПВВ «Станица Луганская» мошенник убедил путешественницу отдать за телефон с приложением «Дий дома» серьги.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Пограничники помогли путешественнице вернуть серьги, которые ее убедили отдать за телефон с приложением «Дий дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она их обменяла на смартфон с приложением «Дий дома» у КПВВ «Станица Луганская».

Сообщается, что возмущенная путешественница заподозрила пограничников в мошеннической схеме.

«Охранники рубежа не только доказали свою невиновность, но и у КПВВ они нашли «менялу», 23-летнего жителя Луганска», — отмечается в сообщении.

Также отмечается что последний, во время беседы, изъявил желание вернуть серьги женщине.