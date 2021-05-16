Жертвами новой схемы мошенников становятся пенсионеры

В Украине мошенники придумали еще одну схему развода. Оказывается, в нашей стране действует сеть фирм, которая рассылает листовки и СМС о победе в «акции» и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен.

Об этом говорится в сюжете-расследовании журналиста Вадима Поньки для BIHUS Info.

Как работает схема

На телефон или на почтовый ящик отправляют информацию примерно с таким текстом: «Доступ к 380 000 грн открыт только вам и на 1 час!».

По указанному в сообщении номеру телефона оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога.

Однако после оплаты вы гарантированно получите лишь предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить денежный приз в будущем.

В рамках эксперимента журналисты заказали предложенные средства для стирки. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а «Имидж клуб» продал свой за 600.

Кроме того, фирмы выдают за своих представителей рандомные фотографии из интернета.

«Например, «председатель комиссии по вручению призов» — Людмила Сергеевна Янченко. Фотография принадлежит не ей, а румынской фотомодели», — отмечают журналисты.

Отмечается также, что на такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста — их легче ввести в заблуждение.

РБК-Украина