Жінка намагалася продати 10-місячного сина на аукціоні
У Німеччині молода мати намагалася продати дитину через інтернет.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.
«Адреса матері була вказана в оголошенні. Нам не довелося довго розслідувати справу», – заявили в поліції.
Мати зізналася, що розмістила невелике оголошення в інтернеті, але зробила це заради жарту, а незабаром видалила його. Її поки не стали звинувачувати, але управління у справах молоді заявило, що тепер стежитиме за родиною.Tweet