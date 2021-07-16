Жінка організувала «бордель» на столичній Оболоні
Правопорушниця підбирала кандидаток для надання інтимних послуг та підшукували клієнтів, отримуючи за це половину від виручки. Затриманій оголошено про підозру, їй загрожує до семи років позбавлення волі.
У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління міграційної поліції столичного главку поліції спільно зі слідчими Оболонського управління поліції та за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури затримали жінку, яка організувала незаконний бізнес з надання послуг інтимного характеру.
Як розповів начальник міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем’янюк, поліцейські затримали організаторку – 33-річну уродженку Луганщини, яка орендувала квартири в Оболонському районі, розмістила в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг та приймала телефонні дзвінки від клієнтів:
«Окрім того, ми встановили, що жінка проводила відбір та співбесіди з кандидатками для заняття проституцією. У подальшому дівчата половину з отриманих за надані послуги гроші віддавали організаторці. Загалом зі зловмисницею «співпрацювали» дванадцять дівчат».
Фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем її мешкання та в автомобілі, а також в орендованих квартирах. У результаті вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи клієнтської бази, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та банківські платіжні картки.
«Слідчі Оболонського управління поліції повідомили зловмисниці про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тепер їй загрожує до семи років позбавлення волі», — додав Денис Дем’янюк.
Відділ комунікації поліції Києва