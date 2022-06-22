Жінка, побита сином директора Рівненської АЕС, померла в лікарні

Незалежна профспілка Рівненської АЕС вимагає звільнення директора станції Павла Павлишина.

64-річна жінка, раніше побита сином директора Рівненської АЕС Євгеном Павлишиним на території бази відпочинку «Холодок» на Білому озері, померла в лікарні.

Про це повідомило джерело УНІАН в Нацполіції України.

Уточнимо, що Євген Павлишин, який напав на літню жінку, є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

На території бази відпочинку, що належить Євгену Павлишину, І сталося побиття жінок. Павлишин-молодший не знайшов кращого місця для усунення потреби, ніж стіна одного з будиночків бази відпочинку «Холодок», де він на вихідних «відпочивав» зі своїми друзями.

Коли літня жінка, яка орендувала цей будиночок для відпочинку з дочкою, зробила зауваження, то після фрази: «Ти що, не знаєш хто я?», отримала удар, від якого впала на землю, а власник бази продовжив бити лежачу ногами. Дісталося і дочці постраждалої, яка намагалася захистити матір.

«Поліція розслідує факт побиття. Заяву про вчинення злочину з поліції не забирали, попри тиск, що чиниться», — написала у соціальній мережі Facebook дочка побитої Олександра Гончар.

Як повідомлялося, син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив літню жінку.

Незалежна профспілка Рівненської АЕС вимагає звільнення директора станції Павла Павлишина.