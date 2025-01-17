Жінка труїла однорічну дитину заради донатів у соцмережі

В Австралії арештували 34-річну жінку, яка для відео в соцмережах давала однорічній дитині недозволені ліки, що спричиняло у малечі біль та страждання.

Правоохоронці звинувачують блогерку у введенні отрути з метою заподіяти шкоду, тортурах, створенні матеріалів з експлуатацією дітей та шахрайстві.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці встановили, що в період від 6 серпня по 15 жовтня 2024 року жінка давала однорічній дівчинці кілька рецептурних ліків. Поліціянти не розголошують зв’язок дитини з жінкою, але зауважують, що вони були знайомими.

Аби отримати препарати, блогерка подекуди використовувала рецепти на медикаменти на ім’я інших людей, з якими проживала.

Під час досудового розслідування встановили, що австралійка ретельно приховувала те, що давала дитині медичні засоби. Натомість вона знімала та публікувала відео дитини, яка “зазнавала величезного страждання та болю”, щоб отримати грошові пожертви від підписників.

Загалом блогерка зібрала понад 37 тисяч доларів завдяки відео страждань дитини.

15 жовтня 2024 року до правоохоронців звернулися працівники лікарні, де перебувала дитина. Згодом медичні експерти припустили, що стан дівчинки ставив під загрозу її життя – вона могла померти без вчасного надання медичної допомоги.

Правоохоронці втрутилися у ситуацію. Згодом результати аналізів підтвердили, що в організмі дитини були сліди вживання недозволених ліків.

Детективний інспектор Пол Далтон на пресконференції 16 січня повідомив, що наразі дитина перебуває в безпеці та добре почувається.

Представники сайту збору коштів, якими користувалася блогерка, розповіли ABC News, що люди, які пожертвували гроші блогерці, отримують їх назад.

17 січня 2025 року жінка має постати перед судом. Окремі злочини, в яких її звинувачують, передбачають ув’язнення строком від 5 до 20 років.

“Ми зробимо все від нас залежне, щоб уберегти цю дитину від небезпеки та притягнути до відповідальності будь-якого кривдника.

Завдання шкоди дитині немає виправдань, особливо у випадку однорічного немовляти, чиє виживання залежить від догляду іншими”, – заявив поліціянт Пол Далтон. // УП. Життя