Ексдепутат від БПП Сергій Кисіль відкрив у червні бізнес у Росії і фінансує терористичні «ЛДНР» – ЗМІ

У розслідуванні видання ОРД створено та очолено московське ТОВ «Фінагроком».

Інформацію про колабораціоністську діяльність Кисіля виданню також надав співробітник російського «Фінагрокома», у якості підтвердження надіславши платіжний документ.

І хоча свою співпрацю з державою-агресором представник українського агробізнесу Сергій Кісіль не афішує, цей документ доводить, що авторитетний бізнесмен із Дніпропетровської області є прихованим поціновувачем «русского мира». Адже російське ТОВ «Фінагроком» переказує кошти благодійному фонду «Народный Фронт. Все для Победы». Цей рашистський БФ є відомим проєктом по підтримці бойовиків так званих «ЛНР» та «ДНР».

Зазначається, що московське підприємство «Фінагроком» створено з метою виконання програми президента РФ Володимира Путіна щодо створення нового сухопутного зернового коридору з Китаєм, середньоазіатськими державами та Близьким Сходом. Це підтверджується відео з Путіним з російсько-китайської конференції – президент країни-агресорки наголошує, що «Фінагроком» працює під егідою цієї держпрограми. Фрагмент його промови є на сайті підприємства https://fin-agro.com/#about .

Журналістам видання вдалося також з’ясувати, що в Україні діє ТОВ з однойменною назвою. Українську «Фінагроком» очолює співмешканка Кисіля Анна Демішева, а співвласником є його мати.

Матір’ю Сергія Кисіля є особа з подвійним громадянством України та РФ, Рибалкіна Людмила Данилівна. Разом з Кисілем вона є співзасновницею таких компаній, як українські ТОВ «Фінагроком» (ідентифікаційний код 44224328) та ТОВ «Заготзерно-Високопілля» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34863267) та ТОВ «Заготзерно-Новогупалівка» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35834326). В травні цього року на цей факт вже звертали увагу журналісти інтернет-видання «Антикорупційне Придніпров’я», розмістивши матеріал під назвою: «Партнерка ексдепутата Дніпропетровської облради, яка прописана у Москві, є співвласницею агрофірми» . В загальнодоступних джерелах інформації українського реєстру підприємств містяться відомості про кінцевого бенефіціарного власника з РФ Рибалкіну Людмилу Данилівну, яка опосередковано контролює 60% часток у статутному капіталі ТОВ «Заготзерно- Високопілля», а її син Сергій Кисіль володіє 20 відсотками:

У розслідуванні журналісти також посилаються на зв’язки Кисіля зі «злодієм в законі» Сергієм Олійником на прізвисько «Умка». Він за допомогою Кисіля легалізує отримані злочинним шляхом кошти. Лише за останній рік – щонайменше 500 млн грн.

Відомо, що РНБОУ застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до уродженця Дніпропетровської області «злодія в законі» Олійник Сергія, на прізвисько «Умка», який є другом та бізнес партнером Кисіля Сергія, за безпосередньої участі якого легалізує отримані злочинним шляхом кошти. Протягом останнього року Кисіль легалізував для Умки не менше 500 млн. грн, які були використані для злочинної діяльності та поширення впливу кримінального авторитета в регіоні. В бізнес-колах Дніпропетровщини всім відомо, що «власниками» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБНИЙ КРАЙ» код 39746176, яку Кисіль використовує не тільки для незаконного формування податкового кредиту, але і для рейдерського захоплення часток бізнесу своїх партнерів є Кисіль та Умка.

Протизаконні оборудки, зокрема податкові та земельні, відбувається під прикриттям керівників правоохоронних органів Дніпропетровщини. Журналісти видання ОДР у публікації «Агротрейдер Кисіль та зернова програма Путіна» наводять приклад поплічників колаборанта, які нині працюють у Дніпропетровській обласній прокуратурі та місцевій поліції

Також журналісти видання висловлюють надію, що цей «бізнесмен» отримає від вітчизняних правоохоронців те, що він заслуговує.