Жінка віддала аферисту 12 тисяч за неіснуючі документи на проживання за кордоном

Шахраї не припиняють придумувати нові способи видурювання грошей у довірливих громадян. У аферу втрапила мешканка Тернопільщини.

Жінка знайшла оголошення про швидке оформлення документів на постійне місце проживання за кордоном. Вона зателефонувала за вказаним номером і невідомий, який представився посередником в оформлені віз, запевнив, що зможе допомогти з виїздом в іншу країну та рестрацією прописки чоловіку потерпілої.

У Європу на постійне проживання ніхто так і не поїхав. Натомість жінка втратила 12 тисяч гривень, які перерахувала пройдисвіту за послуги. За допомогою звернулася до правоохоронців. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські вкотре наголошують: не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройдисвітам збагатитися за ваш рахунок! Різні пропозиції дешево влаштуватися за кордоном, оформити візу заднім числом, внести неправдиві відомості до реєстраційних документів, виготовити різні довідки зазвичай пропонують лише аферисти, а їх кількість у воєнний період збільшилася. Варто пам’ятати що, по-перше, такі послуги незаконні, а, по–друге, у такий спосіб заробить тільши шахрай!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області