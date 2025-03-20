У Харкові чоловіка притягнули до відповідальності за домашнє насильство щодо сестри та її дитини

У березні до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про сімейний конфлікт, що стався у приватному домоволодінні на вулиці Собінова.

На місце події виїхали правоохоронці, які виявили 37-річну жінку та її 35-річного брата. Під час з’ясування обставин було встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Поліцейські припинили конфлікт. Щодо правопорушника складено адміністративний протокол відповідно до чинного законодавства. Також із родиною була проведена профілактична бесіда щодо неприпустимості подібної поведінки та можливих правових наслідків у разі повторних порушень.

Правоохоронці наголошують на важливості своєчасного звернення до поліції у випадках домашнього насильства.

Відділ комунікації поліції Харківської області