Жінка зізналась в умисному вбивстві, якого не скоювала

36-річний житель Любашівського району кухонним ножем вдарив товариша по чарці у груди. Постраждалий помер до приїзду «швидкої».

Компанія місцевих мешканців розпивала спиртні напої в гостях у знайомої, коли між двома чоловіками виникла сварка, а потім і бійка. Схопивши кухонний ніж, молодший двічі вдарив товариша у груди.

Медиків та поліцейських викликала приятелька загиблого, яка повідомила, що це вона вбила людину. Для з’ясування обставин події поліцейські доставили усю компанію до територіального відділення поліції. Під час перевірки було встановлено, що до злочину причетний вказаний вище чоловік, а жінка себе обмовила, бо була нетвереза.

Фігуранту, який вже був судимий за аналогічний злочин та крадіжки, оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП в Одеській області