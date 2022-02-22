Жінку судитимуть за розбещення малолітньої доньки

Ювенальними прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Сумщини за фактами розбещення малолітньої доньки, примушування її до участі у створенні дитячої порнографії, а також виготовлення, зберігання предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію та їх розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч. 4, ч. 5 ст. 301 (у редакції до 18.02.2021 ), ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка з 2017 року, коли дитині було лише 5 років, вчиняючи домашнє насильство, примушувала доньку до участі у створенні порноконтенту та фіксувала це на камеру. Надалі фото- та відеозображення з відвертими сценами сексуальної поведінки матір зберігала і розповсюджувала через мережу Інтернет.

Під час обшуків за місцем проживання обвинуваченої на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили численні фото та відео дитячої порнографії.

Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища до центру соціально-психологічної реабілітації, де їй надається відповідна допомога.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора