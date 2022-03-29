В Хмельницкой области мошенники от имени властей и волонтеров собирают деньги «для теробороны»

В Нетешине Хмельницкой области мошенники прикрывались волонтерами и организовали схему незаконного обогащения.

Об этом заявил городской голова Нетешина Александр Супрунюк в Facebook, передает УНН.

Как заявил мэр города, неизвестные звонят от его имени и собирают деньги на территориальную оборону. Кроме того, в разговоре с местными жителями злоумышленники “прикрываются” заместителями городского головы.

«Звонят не только от моего имени, но и заместителей. Будьте бдительны. Официально заявляю, лично я не собирал и не собираю средства на свои счета. Не принимаю наличные и не распоряжаюсь лично ими» — заявил Супрунюк.