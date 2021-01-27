Жінку, яка жорстоко вбила сусідку-пенсіонерку, взято під варту
За процесуального керівництва Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру
31-річній уродженці Луганської області за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України ).
Слідством встановлено, що 25 січня цього року підозрювана завітала в гості до своєї 80-річної сусідки.
Під час розпиття спиртних напоїв на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків між нимистався словесний конфлікт, який в подальшому переріс у бійку. Молода жінка схопила дерев’яний товкач та нанесла літній жінці кілька ударівпо голові. Після цього, засунувши останній кляп в рот і надівши пакет на голову, продовжила бити стареньку товкачем. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.
Наразі зловмисницю затримано. Їй повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet