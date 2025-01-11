Жінку з розумовою відсталістю увʼязнили на 15 років за держзраду

Шевченківський районний суд міста Запоріжжя визнав місцеву жительку винною у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 січня.

Обвинувачена проживала в селі Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області з батьками і братом. Влітку 2023 року в селі дислокувалися українські військові і жінка зі свою матірʼю готували і носили їм їжу.

Із 23 червня по 5 липня обвинувачена також переписувалась у Telegram з особою, яка збирала інформацію про українських військових для спецслужб РФ.

28 червня 2023 року під час чергового діалогу із представником спецслужб РФ жінка повідомила, що бачила вночі активний рух військової техніки Збройних сил України через автотрасу, що прямує на місто Оріхів Запорізької області.

5 липня обвинувачена написала, що українські військові квартирувалися в селі у шести хатах на одній із вулиць. Крім того, повідомила, що вони розміщуються у місцевій школі.

У соцмережі «Одноклассники» також знайшли сторінку обвинуваченої з антиукраїнським контентом і підтримкою дій РФ.

У судовому засіданні жінка винною себе не визнала. Пояснила, що переписувалась із невідомим спочатку на нейтральні теми, обговорювала новини. Потім співрозмовник запропонував їй переїхати до Криму і волонтерити там, але вона відмовилась і розповіла, що в себе в селі готує їжу солдатам ЗСУ. Після цього невідомий запропонував їй за гроші збирати інформацію про військових. Обвинувачена стверджує, що звернулась до матері за порадою і та сказала йому «підіграти», щоб зʼясувати хто він. Жінка наполягала, що далі переписку вела вже її мати. Вони з матірʼю, начебто, планували здати співбесідника правоохоронцям.

Але коли незнайомець перестав виходити на звʼязок, обвинувачена злякалась за безпеку своєї сімʼї і в телефоні переписку видалила. Вона намагалася переконати суд, що не знала, що спілкується із представником РФ.

Мати обвинуваченої підтвердила, що саме в той час батько подарував дочці смартфон. Вона також користувалась цим телефоном. Їй відомо, що дочка переписувалась із якимось хлопцем про котів, рукоділля і на різні побутові теми. Коли в дочки почали запитувати про військову техніку, то, як запевняє мати, вона сказала, що розбереться і далі, начебто, сама вела переписку.

Батько обвинуваченої не заперечував, що подарував дочці телефон. Про те, що вона спілкувалась із представником спецслужб РФ дізнався від співробітників СБУ лише при обшуку їх помешкання. Повідомив, що телефоном користувалась також дружина.

Суд не повірив у версію, що інформацію про військових ворогу передала мати обвинуваченої, листуючись із її телефона. Також суд не погодився із тим, що жінка не знала з ким спілкується.

Це спростовується перепискою, що здобута правоохоронцями у рамках негласних слідчих дій. Зокрема, між обвинуваченою і представником РФ відбувається такий діалог:

– «Мы група хакеров, которая сотрудничает с ФСБ»… если у вас есть какая иформация, которой вы готовы поделиться, то мы готовы выслушать и заплатить»

– «А что будет с теми кого я вам выдам??? Командирами и рядовыми? Если скажу месность, что вы с ними сделаете?»

– «Передадим информацию в ФСБ — они принимают решение».

Водночас зʼясувалося, що жінка страждає легкою розумовою відсталістю із рисами аутизму й не здатна повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними. У справі є три висновки психіатричної експертизи. За своїм психічним станом вона вважається такою, що може брати участь у судовому засіданні, але з урахуванням її психічного захворювання (недостатність критики, розлади мислення та емоцій, тощо) може неправильно сприймати обставини справи.

Обвинувачену засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Жінка визнана обмежено осудною. Тому суд постановив застосувати до неї примусові заходи медичного характеру у виді амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем відбування покарання.