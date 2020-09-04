Жінці загрожує в’язниця за підкуп виборців

Лисичанською місцевою прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Лисичанська за фактом пропозиції та надання виборцям неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 160 КК України).

За даними слідства, улітку 2019 року обвинувачена у складі групи осіб, з метою отримання окремим кандидатом більшої кількості голосів виборців на позачергових виборах до Верховної ради України, здійснювала незаконну агітацію під виглядом надання благодійної допомоги на території одномандатного виборчого округу № 107.

За голосування за конкретного кандидата на виборах виборцям пропонували та надавали грошові кошти у сумі 100 гривень, а також цукор у мішках, на яких у вигляді тексту та зображення містилася інформація агітаційного характеру зі згадуванням конкретного кандидата в народні депутати України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Пресслужба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Лисичанської місцевої прокуратури)