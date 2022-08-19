На Запоріжжі прокурору повідомлено про підозру в держзраді

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру у державній зраді прокурору однієї з окружних прокуратур Запорізької області (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, в умовах воєнного стану підозрюваний почав працювати на керівній посаді однієї з так званих прокуратур, створених окупаційною адміністрацією РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими ДБР, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора