Сотні колаборантів просяться виїхати до Росії

Станом на сьогодні, 30 квітня, вже 300 колаборантів бажають виїхати до Російської Федерації (РФ) за умови повернення українців з російської неволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт “Хочу к своим” .

Як зазначають у проєкті, профілі засуджених містять таймери, які показують час очікування колаборантів на виїзд до Росії. Наприклад, найменше наразі чекає Олексій Левін (21 день), а “рекордсменом” є Анатолій Ільїн (1 рік та 17 днів).

Москва проінформована про бажання кожного з колаборантів виїхати до Росії, втім, країна-терорист відмовляється повертати своїх колишніх агентів.

Також зазначається, що: