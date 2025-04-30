Сотні колаборантів просяться виїхати до Росії
Станом на сьогодні, 30 квітня, вже 300 колаборантів бажають виїхати до Російської Федерації (РФ) за умови повернення українців з російської неволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт “Хочу к своим”.
Як зазначають у проєкті, профілі засуджених містять таймери, які показують час очікування колаборантів на виїзд до Росії. Наприклад, найменше наразі чекає Олексій Левін (21 день), а “рекордсменом” є Анатолій Ільїн (1 рік та 17 днів).
Москва проінформована про бажання кожного з колаборантів виїхати до Росії, втім, країна-терорист відмовляється повертати своїх колишніх агентів.
Також зазначається, що:
- один колаборант вже скористався можливістю та виїхав до Росії;
- п’ятеро колаборантів припинили співпрацю з ворогом завдяки проєкту;
- 35 потенційних колаборантів перевіряють після інформації від уважних громадян;
- 20 громадян, які бажають жити в Росії, вже залишили на сайті заявки через спеціальну форму.