Налагодив схему збуту психотропів у особливо великому розмірі – на Сумщині судитимуть колишнього тюремника

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно на даний час вже колишнього працівника пенітенціарної установи, який налагодив схему збуту психотропної речовини, а також зберігав вдома канабіс для особистого вживання (ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи засоби конспірації, зокрема, вигадані ім’я та прізвище, через поштове відділення отримував із іншої області посилки із забороненими речовинами. За місцем свого проживання чоловік розфасовував психотропи та розповсюджував наркозалежним особам у м. Ромни, роблячи «закладки».

Правоохоронці затримали чоловіка в лютому 2023 року після одержання чергової посилки. Під час огляду в нього вилучили пакунок із психотропною речовиною «PVP» вагою майже 111 г, що є особливо великим розміром. До цього було вилучено «закладки», також за місцем проживання чоловіка виявлено згорток із наркотичним засобом «канабіс», 45 г психотропної речовини «PVP» та велику кількість зіп-пакетів, підготовлених для фасування психотропів.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювались слідчими четвертого слідчого відділу та співробітниками четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура