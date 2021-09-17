Вбивство дівчини з особливою жорстокістю – прокуратура наполягає на довічному позбавленні волі

Чернігівською обласною прокуратурою подано апеляційну скаргу на вирок Менського районного суду, яким місцевого мешканця визнано винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст 115 КК України) та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Судом встановлено, що вночі 26 серпня 2020 року в м. Семенівка обвинувачений з хуліганських мотивів напав на дівчину і з особливою жорстокістю та цинізмом завдав декілька ударів ножем в голову та шию. Від отриманих поранень та крововтрати вона померла у лікарні.

Прокуратура не погоджується із вироком суду першої інстанції через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення, його цинізму та винятковій жорстокості. Прокурори наполягатимуть на призначенні обвинувачуваному покарання у виді довічного позбавлення волі.

Примітка: У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури