Перехід на бік окупаційної влади РФ — у колабораційній діяльності підозрюють прокурора

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та за сприяння Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності українському прокурору (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду начальника Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури під час воєнного стану, добровільно зайняв посаду в так званій прокуратурі Новопсковського району ЛНР, яка є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську за оперативного супроводу співробітників Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ, управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора