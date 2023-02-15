Повідомлено про підозру ще одному голові суду на Харківщині, який перейшов на бік ворога

Прокуратура спільно з органами правопорядку продовжує кропітку, системну та ґрунтовну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності зрадників серед правоохоронців та представників судової влади.

За дорученням заступника Генерального прокурора та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру голові Балаклійського районного суду Харківської області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова суду у квітні минулого року виїхав з Балакліі до окупованого м. Куп’янськ, де і почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках. Він добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области».

Зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Управління СБУ в Харківській області та Департамент контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: з початку збройної агресії РФ проти України це вже другий голова суду на Харківщині, якого викрито у державній зраді. Нагадаємо, що раніше Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо очільниці Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Судовий розгляд триває.

Харківська обласна прокуратура