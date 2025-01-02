Понад ₴1,2 мільйона віддали шахраю дві жінки з Вінниччини за купівлю авто з США

29-річний житель Київської області брав у «клієнток» гроші за нібито придбання транспортних засобів на аукціоні в Штатах, оформлення доставки, розмитнення та реєстрацію, однак наміру виконати взяті на себе зобов’язання не мав та розпорядився чужими коштам на власний розсуд. Суд відправив зловмисника під варту, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Потерпілі, 52-річна жителька Жмеринського району та 39-річна мешканка Вінницького району, дізнались від знайомих, що фігурант може допомогти їм стати власницями автомобілів за прийнятною ціною з-за кордону. Чоловік запропонував жінкам Mercedes-Benz та Subaru Forester Limited. Купівля таких авто обійшлась заявницям: одній у майже 700 тисяч гривень, друга заплатила понад 500 000 грн. Проте вони залишились і без транспортних засобів, і без грошей.

Поліцейські Вінницького райуправління встановили місцеперебування зловмисника та за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунінкації поліції Вінницької області