Житель Броварів перед Новим роком зарізав зятя

50-річний чоловік під час сварки наніс смертельне ножове поранення чоловіку своєї доньки. За скоєне йому загрожує ув’язнення до 15 років.

Так, 31 грудня, близько 22.30 години до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік отримав тілесні ушкодження. До прибуття поліції на місце події потерпілий, 34-річний чоловік, від отриманих травм помер.

Встановлено, що молодий чоловік напередодні розпивав алкогольні напої спільно зі своїм тестем. Потім у них виникла сварка, під час якої родич наніс удар ножем своєму зятю в живіт.

За даним фактом слідчими Броварського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У скоєному зловмисник зізнався поліцейським.

50-річний чолов’яга затриманий на підставі ст. 208 КПК України і наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Йому оголошено про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Запобіжний захід йому обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області