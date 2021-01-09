Житель Черкасской области убил своего четырехмесячного сына

Злоумышленник признался в содеянном, его задержали.

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 4-месячного сына.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, сегодня около 9:00 в дежурную часть Уманского райуправления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в с. Летечивка от телесных повреждений умер ребенок.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен его 28-летний отец. «Выяснилось, что мужчина имел неприязненное отношение к сыну и были случаи, когда он бил его», — говорится в сообщении.

В содеянном злоумышленник сознался. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По указанному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Следствие по данному факту продолжается.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. // УНИАН