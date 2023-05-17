На Буковині розслідують обставини скоєння шахрайств на суму понад 91 тисячу гривень

За минулу добу працівники поліції Буковини задокументували три випадки незаконного заволодіння коштами громадян. Повіривши псевдопрацівникам банку мешканці краю втратили свої заощадження. За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Учора, 15 травня, до поліції звернувся 62-річний чернівчанин із заявою щодо вчинення проти нього шахрайства. Заявник розповів поліцейським, що йому зателефонувала невідома особа та представилась співробітником одного із банків. Під приводом захисту рахунків від кібератак, псевдобанкір увійшов в довіру до буковинця та дізнався необхідні банківські дані. Після цього з рахунку чоловіка зникло понад 42 тисячі гривень.

Цього ж дня жертвою аналогічної шахрайської схеми стала ще одна мешканка Чернівців. Аферисти ошукали 54-жінку на суму понад 35 тисяч гривень.

У Чернівецькому району до пастки шахраїв потрапила 38-річна жителька села Великий Кучурів. Псевдобанкір увійшовши в довіру до жінки, дізнався необхідні банківські дані, після чого з карткового рахунку буковинки зникло майже 14 тисяч гривень.

Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться досудові розслідування.

Поліція вкотре нагадує правила, які допоможуть вберегтися від шахраїв:

не вказуйте конфіденційну інформацію на незнайомих сайтах у Інтернеті (паспортні і платіжні дані, логіни, номер телефону);

не користуйтеся підозрілими сервісами або пропозиціями інших, людей для швидкого заробітку в Інтернеті;

не робіть передоплат в інтернет-магазинах, використовуйте післяплату.

Запам’ятайте:

співробітник банку ніколи не телефонує і не надсилає SMS з проханням зазначити особисті дані, номери карток, паролі або секретні коди. Працівники банку мають усю необхідну інформацію про клієнта;

коли нібито співробітник банку у телефонній розмові пропонує здійснити через банкомат чи термінал самообслуговування якісь операції для підвищення безпеки чи розблокування переказу – одразу припиніть розмову. Це класична шахрайська схема, яка дозволяє злочинцям отримати доступ до вашого рахунку;

уважно читайте всі повідомлення від банку та не здійснюйте необдуманих кроків. У SMS завжди зазначається мета операції, щоб клієнт міг переконатися, що гроші переказуються саме туди, куди він хотів;

для отримання переказу на картку потрібен лише її номер. Якщо у вас намагаються дізнатися інші особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, інші дані картки), найімовірніше, ви маєте справу з шахраями;

якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області