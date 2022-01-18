В Николаеве 14 лет тюрьмы с конфискацией получил студент, который с товарищем убил мужчину возле здания горсовета

Центральный районный суд Николаева наказал 14 годами тюрьмы 21-летнего студента, обвиняемого в убийстве мужчины в центре города возле здания городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, 28 октября 2019 гола недалеко от здания мэрии нашли труп 29-летнего николаевца. У мужчины было около 60 ножевых ранений, а также травма головы. 6 ноября полиция задержала двух сирот из Львовской и Донецкой областей, 18-ти и 17-ти лет, которые учатся в одном из лицеев Николаевской области. Позже суд арестовал 18-летнего Геннадия Кипера, которого подозревают в этом убийстве и разбое.

Судебное разбирательство обвинительного акта осуществлялось судом из трех присяжных, судьи Сергея Медюка, под председательством судьи Оксаны Мамаевой.

Судом установлено, что 28 октября 2019 ночью студент со своим товарищем, материалы по которому выделены в отдельное производство, находились вблизи здания Николаевского городского Совета, с целью совершения разбойного нападения на случайного прохожего.

Увидев нетрезвого прохожего, товарищ обвиняемого Кипера обхватил его сзади, закрыв рот и схватив за шею, мужчина начал сопротивляться и пытаться освободиться.

Тогда обвиняемый нанес ему несколько ударов заранее заготовленным ножом. В дальнейшем, злоумышленник нанес мужчине, упавшему на землю несколько ударов ногой в область головы. После чего они перенесли мужчину в кусты неподалеку, где обвиняемый нанес ему еще несколько ножевых ранений и забрал два телефона, банковскую карту и брелок.

В ходе судебно-медицинского исследования тела погибшего мужчины обнаружено, что ему было нанесено 69 ножево-резанных ранений.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого, что подтверждается его собственными показаниями, выводами экспертиз, другими исследованными доказательствами.

По результатам рассмотрения суд постановил признать Кипера виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115, части 4 статьи 187 УК Украины и назначить ему наказание, по совокупности совершенных преступлений, в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего ему имущество.

Кроме этого, суд постановил взыскать с последнего в пользу государства процессуальные расходы на проведение соответствующих экспертиз в уголовном производстве на сумму 112 тысяч 760,28 гривен и взыскать в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба 16 тысяч гривен. // Преступности.НЕТ