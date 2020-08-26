Житель Днепра сбил 3-х человек на переходе, погиб ребенок

В Днепропетровской области, в Каменском, произошло смертельное ДТП, в котором погибла 4-летняя девочка: полиция разыскивает свидетелей аварии.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

ДТП произошло 18 августа 2020 года примерно в 20:30. 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, который оказался жителем Днепра, двигался по проспекту Свободы со стороны проспекта Юбилейного в направлении проспекта Аношкина. В районе дома № 79 по проспекту Свободы, на пешеходном переходе, автомобиль Mitsubishi сбил 3-х человек, двух женщин и маленькую девочку. В результате ДТП женщины, 31-летняя и 50-летняя, получили травмы, а 4-летний ребенок погиб.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Полиция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП обратиться по телефону 067-6790202.