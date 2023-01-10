«Щоб виїхати нелегально за кордон, фейковий багатодітний батько мав сплатити 3 тисячі доларів», – поліція Житомирщини

Про викриту схему незаконного перетину кордону ухилянтами від призову, затримання організаторів та відповідальність за такі махінації йшлося на прес-конференції у Головному управлінні Нацполіції Житомирщини 9 січня.

Деталі представникам ЗМІ розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП Максим Заярний.

– 6 січня ми затримали двох спільників, організаторів викритої схеми. Це чоловік і жінка. Їх ролі були чітко розподілені. Чоловік підшукував платоспроможних потенційних призовників, які бажали виїхати за межі України. А жінка займалась пошуком матерів-одиначок, чиїх дітей можна було оформити на ухилянта. До речі, фігурантка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності, – прокоментував Максим Заярний.

Також він додав, що з часу повномасштабної агресії рф поліцією Житомирщини викрито 3 схеми незаконного перетину кордону України чоловіками призовного віку.

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці викрили 37-річного жителя Житомирського району, який спеціалізувався на виготовленні документів, що свідчили про непридатність чоловіків до військової служби та дозволяли перетнути державний кордон.

Відділ комунікації поліції Житомирської області