Житель Днепра убил и ограбил пенсионерку

В селе Новониколаевка Днепропетровской области в ночь на 14 сентября в частный дом 71–летней женщины через окно влез неизвестный. Он нанес пенсионерке множественные ножевые ранения в грудь и шею, в результате чего женщина умерла. Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Мужчина после нападения забрал из дома личные вещи старушки и скрылся с места преступления. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали. Подозреваемым в убийстве оказался 47-летний житель Днепра.

Для подтверждения причастности мужчины к убийству привлекли кинолога со служебной собакой немецкой овчаркой Альмой. Среди некоторых людей, приглашенных для «массовки», собака показала на 47-летнего мужчину. Также у подозреваемого изъяли вещи и одежду пенсионерки, — говорится в сообщении.

В этот же день мужчину задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.