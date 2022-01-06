Житель Хмельниччини до смерті забив знайомого через «неправомірне» татуювання

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 31-річного жителя м. Красилів у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У січні цього року, під час вживання алкогольних напоїв, між двома чоловіками виникла суперечка через татуювання. Засуджений наказав потерпілому взяти ніж і зрізати зі свого тіла «наколки», які, на його переконання, має право носити той, хто сидів у в’язниці.



Отримавши відмову, кривдник напав на друга з кулаками, а коли той впав – гамселив ногами. Бив допоки його не зупинили.

Півтори доби побитий чоловік страждав від болю вдома, але від отриманих травм помер.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури