Правоохоронці затримали пенсіонера який наніс смертельні тілесні ушкодження доньці

Внаслідок удару по голові під час сварки померла 55 річна жінка. Тілесні ушкодження їй наніс батько. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

До Черкаського районного управління поліції 14 червня надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він у квартирі виявив мертвою свою співмешканку. Жінка мала травму голови, яка виявилася несумісною із життям.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що напередодні під час сімейної сварки 83-річний батько вдарив по голові 55-річну доньку. За якийсь час потерпіла померла.

У вчиненому пенсіонер зізнався. Чоловіка затримали у процесуальному порядку відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі, слідчі Черкаського району управління поліції, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області