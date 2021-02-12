СБУ заблокувала у Києві незаконне привласнення нерухомості на 4 мільйони доларів (відео)

СБУ задокументувала протиправні дії організованої групи, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю у центрі столиці.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки, серед яких екскерівництво заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних структур. Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно $4 млн. Точна сума збитків, завданих державним інтересам, встановлюється.

Співробітники СБ України викрили оборудку, незважаючи на те, що організатори вдалися до всіх можливих юридичних «хитрощів» для надання їй вигляду законності.

Наразі, на місці нерухомості здійснюється будівництво готельного комплексу із рестораном та казино.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, що доводить проведення оборудки. Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови до суду для повернення майна для відшкодування збитків, завданих державі.

Триває досудове слідство.

Викриття оборудки проводилось співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України спільно зі слідчим відділом Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

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СБУ