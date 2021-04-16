Житель Хмельницкой области заказал убийство экс-сожительницы за $2 тыс.

Правоохранители в Хмельницкой области предупредили совершение заказного убийства и задержали заказчика — мужчина заказал убийство бывшей сожительницы за 2000 долларов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

«Правоохранители получили информацию, что 49-летний житель соседней области запланировал убийство своей бывшей сожительницы и ищет исполнителя. Установлено, что заказчик имел длительный конфликт с потерпевшей. Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в 2100 долларов США», — говорится в сообщении.

Так, правоохранители имитировали исчезновение и убийство женщины, чтобы «исполнитель» смог предоставить заказчику доказательства выполненного заказа.

Сообщается, что заказчика правоохранители задержали в Каменец-Подольском в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу во время передачи «киллеру» средств за выполненную работу.

В рамках начатого следователями ГУНП уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сейчас продолжаются следственные действия.