Житель Коростеня вбив приятеля, приревнувавши його до співмешканки

Коростенською окружною прокуратурою забезпечено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у заподіянні особі смертельних побоїв.

Коростенський міськрайонний суд погодився із позицією процесуального прокурора щодо взяття особи під варту, про що 13.04.2021 виніс відповідну ухвалу.

За даними слідства, раніше судимий 37-річний житель Коростеня, будучи у стані алкогольного сп’яніння (напередодні розпивали із приятелем спритні напої), приревнував чоловіка до своєї співмешканки, та, вчинивши сварку, накинувся на нього, завдавши кулаками і ногами смертельних побоїв.

Після скоєного ревнивець пішов продовжувати вживати спиртні напої.

Досудове слідство за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) проводить Коростенське районне управління поліції.

Коростенська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури