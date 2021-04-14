Житель Коростеня вбив приятеля, приревнувавши його до співмешканки
Коростенською окружною прокуратурою забезпечено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у заподіянні особі смертельних побоїв.
Коростенський міськрайонний суд погодився із позицією процесуального прокурора щодо взяття особи під варту, про що 13.04.2021 виніс відповідну ухвалу.
За даними слідства, раніше судимий 37-річний житель Коростеня, будучи у стані алкогольного сп’яніння (напередодні розпивали із приятелем спритні напої), приревнував чоловіка до своєї співмешканки, та, вчинивши сварку, накинувся на нього, завдавши кулаками і ногами смертельних побоїв.
Після скоєного ревнивець пішов продовжувати вживати спиртні напої.
Досудове слідство за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) проводить Коростенське районне управління поліції.
Коростенська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet