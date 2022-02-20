Житель одесской области получил срок за украденный Instagram-аккаунт

Мужчина благодаря схеме заработал 500 гривен, но попал в поле зрения правоохранителей.

В Одесской области осудили мужчину, который взломал чужой аккаунт Instagram, а потом продал его владельцу. Злоумышленник «заработал» на сделке 500 грн.

Об этом говорится в приговора Беляевского райсуда Одесской области от 15 февраля.

Следствие установило, что мужчина создал фейковый сайт, который имитировал страницу авторизации в Instagram, и использовал его для получения данных для входа в учетные записи пользователей соцсети. После ввода пользователем логина и пароля эти данные автоматически отправлялись на электронный ящик злоумышленника.

В сентябре 2019-го жертвой осужденного стала потерпевшая. Воспользовавшись полученными данными, злоумышленник сменил пароль для входа в аккаунт и разместил в нем картинку с указанным номером WhatsApp для связи.

Потерпевшая связалась с мужчиной и тот согласился продать ей данные для входа в аккаунт за 500 гривен. Однако после получения денег на карточный счет связь исчезла.

Обвиняемый признал свою вину. Он также объяснил, что потерпевшая в общении с ним высказалась в его адрес нецензурной бранью, поэтому отомстил ей украденным аккаунтом. Кроме того, он отметил, что предоставил потерпевшей данные для входа в учетную запись через два дня.

Осужденного обвинили по трем статьям: создание и распространение вредоносного программного средства (ч. 1 ст. 361-1 УК), несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей (ч. 1 ст. 361 УК) и мошенническое завладение чужим имуществом с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК).

Поскольку мужчина способствовал следствию, не был ранее осужденным и его положительно характеризовали по месту жительства, суд решил смягчить ему приговор. Обвиняемому назначили 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Его ноутбук конфисковали в доход государства. // УНИАН