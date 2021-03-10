Житель Одесской области ударил отца топором по голове

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 26-летний мужчина ударил своего отца по голове топором.

Как выяснилось, сын и отец вместе пили спиртные напитки.

Сын попросил сигарету, тот отказал. И мужчина ударил его топором по голове.

55-летний пострадавший находится в Саратской центральной больнице в тяжелом состоянии. Его сына арестовали.

За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. // odessa-life.od.ua