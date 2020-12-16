Житель Петербурга изнасиловал четырехлетнего ребенка

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту изнасилования малолетней девочки, говорится в сообщении СК РФ.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Преступление совершил мужчина 1983 года рождения. Он объявлен в розыск, заочно вынесено решение о помещении насильника под стражу.

Преступление было совершено еще в июне 2020 года. Находясь в квартире в доме по Среднему проспекту с четырёхлетней девочкой, петербуржец совершил в ее отношении сексуальные действия. // МК