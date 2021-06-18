Житель села Маринин напав з вилами на поліцейського та наніс тому проникаючу колоту рану стегна

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 49-річному жителю села Маринин відбулося вчора, 17 червня, у Березнівському районному суді.

Нагадаємо, 14 червня, під час з’ясування обставин щодо вчинення правопорушення 49-річний чоловік почав конфліктувати із працівниками СРПП, а потім завдав удар вилами у ногу одному з них. Лікарі на місці події обстежили поліцейського, у якого діагностували проникаючу колоту рану стегна. Після надання допомоги правоохоронець від госпіталізації відмовився.

Зловмисник з місця події втік. Через кілька годин правоохоронці встановили його місцезнаходження. Нападник переховувався у кущах орієнтовно за пів кілометра від місця проживання. Відповідно до освідування він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Жителя села Маринин затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Слідчі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Однак, суд задовольнив його частково та обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Чоловік жодних показів не надає та не співпрацює зі слідством.

Травмований працівник поліції наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області