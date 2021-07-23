Житель Тернопільщини віддав шахраю 75 тис. гривень за неіснуюче авто

Житель Заліщиків хотів придбати іномарку, а потрапив в шахрайську пастку.

Потерпілий розповідає, що знайшов в інтернеті оголошення про доставку з-за кордону автомобілів.

Зв’язавшись з продавцем, сторони обумовили умови покупки, однак незнайомець попросив переказати на банківський рахунок завдаток в розмірі 3000 гривень для оформлення певних документів.

А вже через декілька днів, аферист зателефонував до покупця та попросив скинути ще 72 тисячі гривень, як гарантію покупки. Чоловік не відмовив й здійснив транзакцію. Вже згодом краянин зрозумів, що його ошукали. Телефон пройдисвіта вже був вимкнений.

Працівники відділення поліції № 4 Чортківського РВП відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця району. // Часопис