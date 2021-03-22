Житель Запоріжжя торгував зброєю

27-річний запоріжець нелегально торгував зброєю та боєприпасами

Цілий арсенал зброї, серед якої були навіть гранатомети, виявили у 27 -річного жителя Запоріжжя. Молодик продавав небезпечні предмети, й таким чином, заробляв на життя.

За місцем проживання чоловіка провели обшуки. Правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, також на місці працюють вибухотехніки. Відомо, що батько молодика відбуває покарання за торгівлю зброєю.

Наразі чоловіка затримано. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Про це повідомляє департамент карного розшуку Нацполіції. // Запорізька Січ