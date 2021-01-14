Житель Запорожья под предлогом оформления полиса ограбил страхового агента

Запорожский суд огласил обвинительный приговор в отношении 57-летнего запорожца, который совершил разбойное нападение на страхового агента.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает 061.

Инцидент произошел еще два года назад в Коммунарском районе Запорожской области.Мужчина обратился к страховому агенту с просьбой помочь ему оформить полис. В машине он напал на страхового агента и ударил его ножом в спину. После этого он украл деньги и документы, и скрылся с места преступления с похищенным имуществом.

Во время судебных заседаний сам обвиняемый свою вину не признал и по версии прокуратуры, сознательно затягивал судебное разбирательство.

Коммунарский районный суд поддержал позицию прокурора и назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.