Житель Житомирщины изнасиловал сестру-школьницу

В Житомирской области 28-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру-школьницу 2005 года рождения.

Как сообщает прокуратура региона, в момент совершения сексуального преступления брат находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось в одном из сел Коростенского района.

Задержанному мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Отмечается, что прокуратура, учитывая тяжесть совершенного уголовного преступления, будет настаивать на применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. // OBOZREVATEL: