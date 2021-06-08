Житель Житомирщины убил соседку и ранил ее дочь и зятя (видео)

Мужчина с места происшествия скрылся, полиция его разыскала только в соседней Винницкой области.

На Житомирщине мужчина убил 67-летнюю соседку, а дочери и зятю погибшей нанес ножевые ранения в грудь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дочь погибшей смогла позвонить родственникам и попросить вызвать «скорую». У обоих — ножевые ранения грудной клетки.

Инцидент произошел около 10 вечера, когда семья уже пошла спать. Мужчина выбил двери в дом и набросился с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед вытащил ее на улицу и там убил.

По словам медиков, пострадавшие потеряли много крови и могли скончаться.

55-летний злоумышленник после преступления сбежал из села. Задержать его удалось только в Могилев-Подольском Винницкой области. Сопротивления он не оказывал.

В полиции выясняют мотивы убийства. Пострадавшие говорят, сосед им отдал старую стиральную машину и люстру, сначала даром, а потом начал требовать деньги.

А вот селяне уверены, что сосед заранее готовился убить супругов. Пожилая мать под нож попала случайно.

Задержанный сейчас под стражей. За умышленное убийство ему грозит пожизненное заключение. // УНИАН